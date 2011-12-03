Shell припиняє роботу в Сирії через санкції ЄС

Англо-голландський нафтовий гігант Shell зупиняє діяльність у Сирії, дотримуючись нових санкцій Євросоюзу проти цієї країни, повідомляє ВВС.

ЄС наклав на Сирію обмеження через насильницьке придушення антиурядових протестів.

Компанія також каже, що турбується про безпеку свого персоналу.

Shell оголосив про своє рішення після того, як підрозділ ООН з питань прав людини звинуватив Сирію в грубих і систематичних порушеннях під час придушення протестів. Рада з прав людини закликала негайно припинити насильство і відпустити всіх політичних в’язнів.