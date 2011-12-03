Путін доручив підвищити вдвічі зарплату співробітникам «Білтрансгазу»

Москва . Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН доручив підвищити удвічі зарплату співробітникам «Білтрансгазу», який перейшов у власність «Газпрому».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з керівником «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

«Я уявляю собі приблизно рівень заробітної плати в «Білтрансгазі» сьогодні. Мабуть, потрібно буде подумати над підвищенням рівня заробітної плати, маючи на увазі, що тепер це повністю ваше підприємство. А згідно з певною категорійністю «Газпрому», підприємства подібного гатунку повинні мати відповідний рівень заробітної плати. Очевидно, десь удвічі потрібно буде підвищити рівень заробітної плати в «Білтрансгазі», - сказав В.ПУТІН.

У свою чергу, О.МІЛЛЕР повідомив, що «Газпром» сплатив 2,5 млрд. доларів за решту 50% ВАТ «Білтрансгаз».

«На сьогодні права власності на ці другі 50% повністю оформлено, і «Газпром» став власником 100% акцій «Білтрансгазу», - сказав він.

За словами О.МІЛЛЕРА, почалася підготовка до синхронізації роботи «Білтрансгазу» з єдиною системою газопостачання Росії за нормами і стандартами експлуатації технічного обслуговування, які прийняті в «Газпромі». «Безперечно, це підвищить стабільність і надійність постачань газу як для білоруських споживачів, так і до країн Європи», - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада було підписано угоду купівлі-продажу других 50% акцій ВАТ «Білтрансгаз».

У травні 2007 року ВАТ «Газпром» і Державний комітет з питань майна Білорусі підписали договір купівлі-продажу 50% акцій ВАТ «Білтрансгаз» за 2,5 млрд. дол.

«Газпром» щорічно переказував по 625 млн. дол. і збільшував свою частку в «Білтрансгазі» щорічно на 12,5%. У 2010 році операцію було завершено.

ВАТ «Білтрансгаз» забезпечує газопостачання споживачів Білорусі і бере участь у міжнародній системі транспортування газу. По магістральних трубопроводах, що проходять територією Білорусі, здійснюються транзитні постачання російського газу до Калінінградської області, Литви, України, Польщі. Річний транзит газу мережами «Білтрансгазу» становить 15-16 млрд. кубометрів на рік.