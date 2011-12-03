Під Івано-Франківськом горів цех хімічного заводу

Сьогодні близько 10.00 на заводі тонкого органічного синтезу «Барва» у селі Ямниця Тисменицького району поблизу Івано-Франківська спалахнула пожежа.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС в Івано-Франківській області, пожежні понад три години гасили пожежу.Горів шостий цех заводу, який нині не діє.

Жертв і загрози довкіллю немає. Причини пожежі і збитки встановлюються.

За даними кореспондента УНІАН, як тільки у місті поширилася інформація про пожежу, місцеві жителі почали рекомендувати один одному не виходити на вулицю і щільно закривати вікна.

Довідка УНІАН. ЗАТ ТОС «Барва» виготовляє барвники для промислових підприємств та побутової хімії.