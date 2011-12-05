Росія знову може поступитися США лідерством на світовому ринку газу

У 2011 році Росія знову поступиться США лідерством на світовому ринку газу. Як пишуть "Відомості" у номері від 5 грудня, за перші дев'ять місяців 2011 року видобуток природного газу в РФ склав 490,5 мільярда кубометрів, а в США - 505,4 мільярда. Згідно із статистикою ЦДУ ПЕК, за 11 місяців в Росії видобули 608,159 мільярда кубометрів газу.

Видання зазначає, що видобуток газу в Росії поступається американській, оскільки США активно займають європейський ринок, що є ключовим для РФ. При цьому США продають не власний газ, а імпортний, будучи перекупниками "блакитного палива". Свій імпорт країна скорочує за рахунок активного видобутку сланцевого газу. Різкий ріст видобутку газу в США почався в 2006 році після буму видобутку на сланцевих родовищах.

Росія поступається лідерством на світовому ринку газу США з 2009 року. Тоді видобуток газу в Росії за 12 місяців скоротився на 12,4 відсотка - з 644,999 до 582,353 мільярдів кубометрів через зниження світового споживання, пов'язаного з кризою. Для порівняння, у США тільки за січень-жовтень 2011 року було видобуто 620,2 мільярда кубометрів.

У серпні повідомляли, що за підсумками 2011 року в РФ буде видобуто рекордну кількість природного газу. Виробництво газу повинне скласти 671 мільярд кубометрів, що на 3,4 відсотки більше від торішнього рівня видобутку і майже на відсоток перевершує колишній історичний максимум (665 мільярдів кубометрів у 2008 році). До 2014 року російський видобуток газу може досягти 741 мільярда кубометрів, попереджає Lenta.ru.