Розгляд проекту бюджету відклали через газові переговори з Росією - Литвин

Розгляд проекту державного бюджету на 2012 рік у другому читанні відтерміновано у зв`язку з незавершенням газових переговорів з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що у четвер, 8 грудня, планувався розгляд проекту бюджету на 2012 рік і відповідної програми соціально-економічного розвитку.

"Пропонується відтермінувати розгляд цих питань з огляду на те, що не завершені ще переговори з газової тематики", - сказав В. ЛИТВИН.

За його словами, таке відстрочення, "очевидно, пов`язане з необхідністю уточнити деякі положення проекту держбюджету".