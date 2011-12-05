Видобуток вугілля в Україні за 11 місяців збільшився на 9,6%

За оперативними даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, вуглевидобувні підприємства України у січні-листопаді 2011 року збільшили видобуток вугілля на 9,64%, або 6,601 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 75,072 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, видобуток коксівного вугілля за звітний період збільшився на 3,75%, або 825 тис. тонн, - до 22,774 млн. тонн, енергетичного, - на 12,4%, або 5,777 млн. тонн, - до 52,299 млн. тонн.

Підприємства Міненерговугілля в січні-листопаді наростили видобуток на 0,9%, або на 319,2 тис. тонн, - до 25,202 млн. тонн. У звітний період на держшахтах видобули 6,919 млн. тонн коксівного вугілля і 28,283 млн. тонн енергетичного вугілля.

У листопаді в Україні видобуто 6,899 млн. тонн рядового вугілля, що на 5,4%, або на 353,352 тис. тонн більше, ніж за листопад 2010 року.

Нагадаємо, Міненерговугілля прогнозує, що за підсумками 2011 року видобуток вугілля в Україні зросте на 2,4% - до 77 млн. тонн.

Довідка УНІАН. У веденні Міненерговугілля є 20 вуглевидобувних об'єднань і 5 самостійних шахт. Вуглевидобувні підприємства України у 2010 році збільшили видобуток вугілля на 4%, або 2,863 млн. тонн, порівняно з 2009 роком - до 75,166 млн. тонн.