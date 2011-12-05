Ekotechnik Praha інвестує до 110 млн. євро у будівництво геліоелектростанції

Компанія Ekotechnik Praha (Чехія) має намір інвестувати 100-110 млн. євро у будівництво першої сонячної (геліо-) електростанції в Широковському районі Дніпропетровської області.

Про це УНІАН повідомили в управлінні преси і інформації Дніпропетровської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, початок будівництва запланований на 2012 р.

Під будівництво передбачають виділити в оренду 106 га землі.

"Цей проект супроводжуватиме персональний менеджер "Дніпропетровського інвестиційного агентства". Земельні питання будуть вирішені у встановлені законом терміни. Тяганини не буде", - цитує управління преси і інформації голови Дніпропетровської ОДА Олександра ВІЛКУЛА.

За інформацією управління, на геліоелектростанції будуть встановлені фотоелектричні пластини потужністю 1 МВт. Вартість однієї пластини складає близько 2,5 млн. євро.

Компанія Ekotechnik Praha будує і експлуатує сонячні електростанції в країнах Європи. У цей момент у Богуславі (Київська обл.) компанія веде будівництво сонячної електростанції потужністю 42 МВт.