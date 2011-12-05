У Білорусі планують акцію проти підвищення цін на бензин

Мінськ. Білоруські автомобілісти планують організувати чергову акцію протесту "Стоп-бензин" проти підвищення цін на бензин.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, вони мають намір протестувати у відповідь на 10-процентне зростання цін на паливо 3 грудня.

"Цього разу немає ні організаторів, ні координаторів акції - у соціальних мережах небайдужі активісти домовляються про план самостійно", - повідомляють Інтернет-форуми.

Згідно з повідомленнями на форумах, на 12 годину дня понеділка ще не закрито голосування про час проведення акції: о 18.00 чи 19.00. Проте, все більше людей схиляється до другого варіанту. У цей час учасники акції "Стоп-бензин" у регіонах повинні будуть бути на головній вулиці навпроти міськвиконкому. У Мінську місцем проведення акції протесту визначена Жовтнева площа.

Останні спроби провести в Мінську подібні акції закінчилися провалом.

Як повідомляв УНІАН раніше, роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо у Білорусі, які реалізовуються через АЗС, збільшилися в середньому на 10% з 3 грудня 2011 року. Тепер вартість за 1 л така: бензин "Нормаль-80" - 5400 білоруських рублів, бензин АІ-92 - 5700 рублів, бензин АІ-95 - 6100 рублів, дизельне паливо - 6300 рублів, дизельне паливо "Арктика" - 7100 рублів.

Це вже одинадцяте від початку нинішнього року підвищення ціни на паливо у Білорусі. Останній раз ціна підвищувалася 10 листопада. Бензин подорожчав у середньому на 3,5%, дизельне паливо - на 7%.