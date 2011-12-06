Суд відмовив Merchant у задоволенні позову до «Нафтогазу»

Господарський суд Києва своїм рішенням відмовив у задоволенні позову американської корпорації Merchant International Company Ltd., яка вимагала стягнути з НАК «Нафтогаз України» борг у розмірі 24 млн. 714,5 тис. дол.

Про це сказано в рішенні Господарського суду Києва від 3 листопада 2011 року, яке оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Борг НАК «Нафтогаз України» компанії Merchant утворився ще наприкінці 1990-х. Борг у розмірі 24,7 млн. дол. – це борг НАК «Нафтогаз України» перед російським «Газпромом».

У 1998 році «Укргазпром» (правонаступником якого згодом стала НАК «Нафтогаз України») і «Газпром» уклали договір, згідно з яким частина поставленого обсягу газу в України буде сплачена у вигляді фінансування робіт із будівництва соціальних об`єктів у Ханти-Мансійському автономному окрузі Російської Федерації.

Тим самим українці повинні були забезпечити погашення заборгованості третіх осіб перед підприємством «Северстудстрой» (входив до структури «Газпрому»). Право вимагати борг за газ від «Нафтогазу України» таким чином перейшло підприємству «Северстудстрой».

Пізніше договір між сторонами було змінено – збільшено обсяги поставок російського газу в Україну (з 0,07 млрд. куб. м до 0,2275 млрд. куб. м) і, відповідно, було збільшено розмір фінансування будівництва українською стороною (з 3,6 млн. дол. до 18,2 млн. дол.).

З цієї суми погашення заборгованості перед «Северстудстроем» було обумовлено в розмірі 14,6 млн. дол. Ця сума – і є борг, який від «Нафтогазу» вимагають зараз у судах. З урахуванням відсотків, що набігли за минулі роки, сума претензій збільшилася до 24,71 млн. дол.

Згодом заборгованість української компанії росіяни переуступили американській корпорації Merchant International Company Ltd, яка вже 10 років у судах намагається добитися повернення боргу.

У 2006 році Вищий господарський суд України ухвалив позитивне рішення для американців – про стягнення з «Нафтогазу України» 24,7 млн. дол. Але рішення суду до останнього моменту не було виконано – гроші не виплачено.