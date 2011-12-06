«Укренерго» оголосило торги з відбору підрядника будівництва лінії 750 кВ «ЗАЕС – Каховська»

НЕК «Укренерго» оголосило про попередню кваліфікацію потенційних учасників тендеру з відбору підрядника будівництва лінії 750 кВ «Запорізька АЕС – підстанція «Каховська» в рамках реалізації проекту, що частково кредитується Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком.

Про це йдеться у повідомленні «Укренерго», опублікованому в офіційній пресі.

Згідно з повідомленням, попередня кваліфікація потенційних підрядників проходитиме за 4 пакетами: будівництво ЛЕП 750 кВ довжиною 190 км; будівництво ПС 750/330 кВ «Каховська»; будівництво заходу існуючої двохлінійної лінії 330 кВ «Новокаховська-Островська» (2 по 27,9 км) з реконструкцією ПС 330 кВ «Островська», а також заходу існуючої двохлінійної лінії 330 кВ «Новокаховська-Херсонська» (2 по 15,9 км) з реконструкцією ПС 330 кВ «Херсонська».

Кваліфікаційні пропозиції приймаються до 17 січня.

Довідка УНІАН. Метою проекту будівництва лінії електропередачі 750 кВ «ЗАЕС – ПС «Каховська» є підвищення ефективності роботи Об`єднаної енергосистеми України за рахунок використання «замкнутого» потенціалу Запорізької АЕС. На даний час Запорізька АЕС, маючи встановлену потужність 6 000 МВт, через диспетчерські обмеження видає в енергосистему лише 5 300 МВт.

У рамках проекту, окрім будівництва ЛЕП 750 кВ, передбачається також будівництво підстанції 750/330/220 кВ "Каховська", а також 2 заходів ЛЕП 330 кВ.

Крім того, передбачається реконструкція підстанції 330/220 кВ "Новокаховська" і устаткування протиаварійної автоматики і зв`язку.

Проект будівництва лінії електропередачі 750 кВ «Запорізька АЕС – підстанція (ПС) «Каховська» з ПС 750 кВ «Каховська», а також із заходами 330 кВ «ПС «Новокаховська» – ПС «Херсонська» і «ПС «Новокаховська» – ПС «Островська» оцінюється в 4 млрд. 893,24 млн. грн.

19 жовтня 2010 року Мінпаливенерго і НЕК "Укренерго" підписали з Європейським банком реконструкції та розвитку кредитну проектну угоду про виділення "Укренерго" кредиту у розмірі 175 млн. євро на будівництво лінії 750 кВ «ЗАЕС – ПС «Каховська».

16 вересня 2011 року Міненерговугілля і Європейський інвестиційний банк підписали угоду про фінансування будівництва ліній електропередач (ЛЕП) 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська в обсязі 175 млн. євро.