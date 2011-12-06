У Дніпропетровську порушено праву щодо посадовців міських тепломереж

Прокуратура Бабушкінського району Дніпропетровська порушила кримінальну справу щодо посадовців комунального підприємства «Дніпропетровські міські теплові мережі».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, справу порушено за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою)

«При обслуговуванні агрегатів та котлі на газі і рідкому паливі працівники МКП проводили роботи без відключення обладнання від діючих газопроводів, допустили пуск газових котлів без наявності актів контрольного випробування та з неперевіреною автоматикою безпеки. При виявленні витоку газу в котельні по вулиці Чкалова не було негайно припинено подачу газу до установки. В газовій котельні по вулиці Миронова допущено експлуатацію котлів з відключеними приладами блокування і сигналізації», - наголошується у повідомленні прес-служби.

Прокуратура інкримінує посадовцям тепломереж створення загрози загибелі людей та настання інших тяжких наслідків.