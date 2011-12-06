В Україні планують скоротити розрив між тарифами на тепло у регіонах з 80% до 50%

Голова Національної комісії з державного регулювання у сфері комунальних послуг Валерій САРАТОВ заявляє, що в Україні планується скоротити розрив між тарифами на теплозабезпечення у регіонах з 80% до 50%.

Про це В.САРАТОВ заявив в інтерв`ю "Газета по-українськи" (№ 179 від 6 грудня).

"Зараз різниця між тарифами на тепло в різних регіонах сягає 80 відсотків. Наше завдання - зменшити цю різницю хоча б до 50, а потім - до 25. Але тільки командними методами тут нічого не зробиш. Області могли б самі вирівнювати тарифні піки. Наприклад, за рахунок укрупнення підприємств. Коли в якомусь великому місті тариф збільшиться на копійку, від цього виграють споживачі містечка, в якому собівартість тепла об`єктивно вища", - сказав В.САРАТОВ.

Голова Нацкомісії додав, що споживач може у судовому порядку вимагати якості теплових послуг компаній.

"За холодні батареї можна судитися, лише коли у споживача є договір на послуги теплопостачання. Це може бути договір із ЖЕКом, теплоенерго. Але у більшості споживачів такого документа немає. У такому випадку необхідно скаржитись у районне чи міське управління комунального господарства. Там створюють комісію з представників ЖЕКу та підприємства, що виробляє тепло. Якщо у квартирі справді нижче плюс 18 градусів, комісія складає акти, споживачеві роблять перерахунок. Наприклад, по Севастополю, який я очолював, торік за опалювальний сезон ми повернули 3,4 мільйони гривень", - уточнив В.САРАТОВ.