Україна збільшила транзит газу в країни Європи на 8%

ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, у січні-листопаді збільшила транзит природного газу до країн Європи на 8% порівняно з аналогічним періодом 2010 роком - до 95 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Укртрансгаз".

У повідомленні сказано, що загальне транспортування газу по газотранспортній системі України в січні-листопаді збільшилося на 7% порівняно з аналогічним періодом 2010 роком - до 142 млрд. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" збільшила транзит природного газу до країн Європи на 2,8% або на 2,58 млрд. куб. м, у порівнянні з 2009 роком - до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. ДК "Укртрансгаз" є оператором газотранспортної системи України.

На 01.01.2011 року газотранспортна система ДК "Укртрансгаз" складається з 72 компресорних станцій, 110 цехів і 1451 газорозподільних станцій (ГРС). Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень складає 38,6 тис. км, МГ - 22,2 тис. км, і 16,4 тис. км газовідводів. Пропускна спроможність ГТС України складає: на вході - 288 млрд. куб. м, на виході - 178,5 млрд. куб. м, у т.ч. в країни Європи - 142,5 млрд. куб. м.