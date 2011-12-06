«Укргазвидобування» за 11 місяців збільшила видобуток газу на 0,5%

Найбільша в Україні газодобувна компанія "Укргазвидобування", яка є дочірньою компанією НАК "Нафтогаз України", у січні-листопаді збільшила видобуток газу на 0,5%, у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 13,63 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Укргазвидобування".

У повідомленні сказано, що в січні-листопаді видобуток нафти і газового конденсату збільшився на 2% - до 642 тис. тонн.

Також компанія каже, що ріст об'ємів видобутку став можливим завдяки відкриттю в серпні-вересні Борового і Кузьмичівського газових родовищ у Харківській області.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році "Укргазвидобування" скоротила видобуток газу на 2,3% порівняно з 2009 роком - до 14 млрд. 829,0 млн. куб. м, а також скоротила видобуток нафти і газового конденсату на 7,4% - до 686,4 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ДК "Укргазвидобування" - це найбільша газодобувна компанія України. До складу ДК "Укргазвидобування" входять 4 газопромислові управління: ГПУ "Шебелинкагазвидобування", ГПУ "Полтавагазвидобування" ГПУ "Харківгазвидобування" і ГПУ "Львівгазвидобування".