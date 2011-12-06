Україна візьме на себе гарантії щодо транзиту енергоресурсів у Європу

У проекті угоди про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Європейським Союзом врегульовано питання гарантій безперебійних постачань енергоресурсів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні робочої групи "Україна - ЄС на шляху до ЗВТ" повідомив уповноважений Кабінету міністрів з питань європейської інтеграції Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

За його словами, ініціатива закріплення в проекті угоди положень про відповідальність сторін за забезпечення безперебійності постачань енергоресурсів виходила від європейської сторони. При цьому переговорна група ЄС пропонувала закріпити в документі спеціальний механізм врегулювання суперечок у разі зриву постачань енергоресурсів, який би передбачав виплату прямих фінансових компенсацій не лише державі Євросоюзу, але і господарюючим суб'єктам, у т.ч. і енергокомпаніям, і споживачам іншої держави.

В. П’ЯТНИЦЬКИЙ повідомив, що українська сторона не погодилася з цією пропозицією і настояла на застосуванні звичайних процедур компенсації відповідальності, які схожі із використовуваними у рамках СОТ.

"Ті домовленості, які сьогодні існують у сфері врегулювання суперечок, передбачають звичайні процедури. Ці процедури будуть дещо стислими і коротшими, ніж ті, які застосовуються, умовно кажучи, наприклад, до таких товарів як метал", - сказав він, зазначивши, що у рамках вказаних процедур не передбачають ніяких прямих фінансових санкцій.

"Передбачена процедура, за якою такі відшкодування (за зрив постачань - УНІАН) відбуватимуться за процедурами, аналогічними до процедур СОТ. Зокрема, можливе вилучення певних преференцій в торгівлі, наданих сторонами один одному", - сказав чиновник.

Він також повідомив, що в проекті угоди також врегульовані питання, пов'язані з допуском до розвідки і видобутку енергоносіїв, питання ціноутворення і надання послуг у сфері енергетики. Зокрема у питанні допуску до розвідки і видобутку вуглеводнів документом "забезпечений режим найбільшого сприяння сторін".

В. П’ЯТНИЦЬКИЙ сказав, що в цілому енергетичний блок проекту угоди зрештою вийшов збалансованим.

"Нам вдалося створити збалансовані розділи угоди, які не створюють якихось штучних переваг ні для однієї із сторін в енергетичній співпраці", - резюмував уповноважений Кабміну з питань європейської інтеграції.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Зона вільної торгівлі повинна стати складовою частиною угоди про асоціацію, переговори про яку сторони почали у 2007 році.