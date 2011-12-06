Янукович пропонує відхилити закон про новий механізм розрахунків за енергоносії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ застосував право вето до Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо розрахунків за природний газ і електричну енергію".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Цим документом пропонували введення поточних рахунків зі спеціальним режимом використання, на які повинні перераховуватися кошти, які надходять як плата за послуги з питного водопостачання і поставлену теплову енергію для проведення розрахунків підприємствами теплоенергетики і водопостачання за спожитий газ і електричну енергію.

В. ЯНУКОВИЧ згоден з необхідністю забезпечити поліпшення стану розрахунків за енергоносії, проте має ряд зауважень до закону, котрий надійшов йому на підпис.

У запропонованих змінах до законів "Про питну воду і питне водопостачання" і "Про теплопостачання" є посилання на Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України. Проте, відповідно до законодавства, цю функцію виконує Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Крім того, ухвалений парламентом закон штучно звужує перелік підприємств, для яких вводиться новий механізм проведення розрахунків, оскільки він виводить зі сфери його дії підприємства, які здійснюють водовідведення, а також виробництво і транспортування теплової енергії.

Глава держави також зазначив, що запропоновані зміни до Закону "Про теплопостачання" містять повноваження одночасно двох органів влади зі встановлення алгоритму розподілу коштів для суб'єктів ведення господарства, які проводять діяльність з виробництва теплової енергії.

Закон, який надійшов на підпис, не передбачає гарантій захисту поточних рахунків зі спеціальним режимом використання. На думку В. ЯНУКОВИЧА, це створює умови для зловживань шляхом звернення стягнення і призупинення операцій на таких рахунках з використанням механізмів судового процесу.

В. ЯНУКОВИЧ запропонував Верховній Раді відхилити цей закон.

Як відомо, парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо розрахунків за природний газ і електричну енергію" 15 листопада.