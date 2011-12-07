Ціна нафти змінилася різноспрямовано. Причина - ситуація з Іраном і статдані зі США

На світових торгах в середу, 7 грудня, ціни на нафту демонструють змішану динаміку на тлі очікування статданих з комерційних запасів у США, а також побоювань введення заборони на імпорт сировини з Ірану Європейським Союзом.

Зокрема, вартість січневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже підвищилася на 0,18 долара, або на 0,18%, - до 101,46 долара за барель.

Ціна січневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent впала на 0,05 долара, або на 0,05%, - до 110,75 долара за барель.

Як заявив напередодні єврокомісар з енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР (Guenther Oettinger), ЄС близький до підписання угоди про заборону на імпорт іранської нафти, передає Bloomberg.

У середу Міненергетики США опублікує дані щодо комерційних запасів нафти за минулий тиждень. Як очікують аналітики, вони продемонструють зниження запасів на 1,25 мільйона барелів. У той же час, за неофіційною статистикою Американського інституту нафти, запаси пального зросли на 875 тисяч барелів, а дистилятів - на 1,68 мільйонів барелів, що уповільнює позитивну динаміку котирувань "чорного золота".