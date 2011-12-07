У Луганську тарифи на тепло для установ з 1 січня підвищаться на 50%

У Луганську тарифи на послуги теплопостачання для бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) з 1 січня 2012 року підвищаться на 50%.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба Луганської міської ради.

Згідно з повідомленням, одноставкові тарифи на теплову енергію для централізованого гарячого водопостачання (підігрів води) для бюджетних установ складуть 626,18 грн. за 1 Гкал (без ПДВ), для інших споживачів - 607,05 грн. за 1 Гкал (без ПДВ).

Крім того, одноставковий тариф на теплову енергію на централізовану поставку пари для потреб бюджетних установ становитиме 633,41 грн. за 1 Гкал (без ПДВ).

«На сьогоднішній день тарифи на послуги теплопостачання, які діють з березня 2009 року згідно з рішенням виконавчого комітету Луганської міської ради, не відшкодовують витрат «Теплокомуненерго». Зокрема, ціна газу зросла на 99,5%, тоді як в собівартості послуг питома вага витрат на купівлю газу становить 55%. У результаті збитки «Теплокомуненерго» перевищили 50,0 млн. грн., у тому числі за рахунок збільшення витрат на природний газ і електроенергію - 38,2 млн. грн», - йдеться в повідомленні.