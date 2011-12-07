Україна не відмовляється від планів реформування «Нафтогазу» - Акімова

Україна не відмовляється від планів реформування НАК «Нафтогаз України».

Про це в коментарі УНІАН сьогодні сказала перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА.

«Звичайно, реформуватимемо. Питання тільки у часі», - відзначила вона.

Нагадаємо, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 2 вересня п.р. доручив прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ підготувати до 1 жовтня проект програми реформування НАК «Нафтогаз України». Уряд також зобов`язав розробити відповідний законопроект і подати його на розгляд до Верховної Ради. У дорученні зазначається, що реформування компанії проводиться у зв`язку з необхідністю адаптації законодавства України до законодавства Євросоюзу у сфері енергетики і з метою виконання прийнятого минулого року закону про реформування ринку газу.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.