Болгарія відмовилася від проекту нафтопроводу Бургас-Александруполіс

Болгарія все ж вирішила покинути проект нафтопроводу Бургас - Александруполіс, який вона повинна була реалізовувати разом з Росією та Грецією. Про це повідомив міністр фінансів країни Симеон ДЖАНКОВ, передає агентство Novinite.

Заява Софії про те, що країна має намір вийти з проекту, пролунала через місяць після того, як болгарська влада схвалили оцінку впливу нафтопроводу на навколишнє середовище (ОВНС).

Рішення покинути проект вже було схвалено Кабінетом міністрів країни.

С.ДЖАНКОВ заявив, що Болгарія постарається досягти угоди з партнерами про спільне закриття проекту, якщо це не вдасться, країна вийде з будівництва нафтопроводу через 12 місяців.

«Небезпеки потрапити під санкції у нас немає, ми обговорювали таку ймовірність з міжнародними юристами», - додав міністр.

У проекті Бургас-Александруполіс беруть участь три російські компанії - «Транснефть», «Роснефть» і «Газпромнефть», кожній з них належить по 17% в проекті.

Болгарія гальмувала проект уже не перший рік і влітку минулого року навіть погрожувала вийти з нього через брак коштів, але далі заяв справа не пішла. У липні глава «Транснефти» Микола ТОКАРЄВ назвав позицію Болгарії за проектом образливою для Росії і заявив, що труба може бути побудована і в обхід болгарській території. Подробиць він не повідомив, але експерти говорили, що альтернативою Болгарії могла б стати Румунія.

Бургас - Александруполіс - проект трансбалканського нафтопроводу довжиною 280 кілометрів. Передбачалося, що потужність труби складе 35 млн. тонн нафти на рік. Вартість проекту оцінюється в 1-1,5 млрд. доларів.

Основне завдання проекту - розвантаження проток Босфор і Дарданелли, передає «Газета.Ru».