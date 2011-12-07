«Укренерго» виставило на річний аукціон 5,48 ГВт державного перетину

НЕК «Укренерго» виставила на річний аукціон з експорту електроенергії в 2012 році доступ до пропускної спроможності перетину України потужністю 5,48 тис. МВт.

Про це сказано в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті компанії.

На торги зокрема виставлений доступ до 545 МВт перетину «Острів Бурштинської ТЕС - енергосистеми Словаччини, Угорщини, Румунії». Зазначений перетин розбито на 8 лотів: 3 лоти по 100 МВт, 4 - по 50 МВт і один 45 МВт.

Також оператор ОЕС виставив на торги 700 МВт українсько-молдовського перетину, 900 МВт перетину «ОЕС України - ОЕС Білорусі», а також 3100 МВт перетину у напрямку до Російської Федерації.

Аукціон відбудеться 14 грудня. Заявки потенційних учасників будуть прийматися до 13 грудня 16.00.

У повідомленні НЕК «Укренерго» повідомила, що згідно з роз`ясненнями Національної комісії регулювання енергетики від 6 грудня, учасники перед аукціоном зобов`язані погодити з «Укренерго» свої зовнішньоекономічні контракти в частині технічного забезпечення їх виконання оператором. Також учасники аукціону повинні мати договір з «Енергоринком» на купівлю електроенергії та зовнішньоекономічні контракти, термін дії яких не є меншим, ніж термін доступу до перетину, що виставляється на аукціон.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

У 2011 році експорт електроенергії з української сторони здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) – східноєвропейський і білоруський напрями, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) – молдавський напрямок, ДПЗД «Укрінтеренерго» - білоруський напрям.