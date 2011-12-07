ДТЕК отримав на півстоліття у концесію 2 вугільні компанії

Енергохолдинг ДТЕК підписав з Міністерством енергетики і вугільної промисловості України договори про концесію найбільших державних вугледобувних підприємств «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит» строком на 49 років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі енергохолдингу.

Згідно з повідомленням, договори укладено 1 грудня за підсумками концесійних конкурсів

Управляти майном державних вугільних підприємств будуть ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» і ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит».

За умовами концесійних угод ДТЕК узяв на себе зобов`язання у сфері охорони праці, екології і промислової безпеки, соціальних гарантій і оплати праці, які під час підготовки до конкурсу висунули представники профспілок підприємств і місцеві органи влади.

За словами генерального директора ДТЕК Максима ТИМЧЕНКА, холдинг розробив 5-річну інвестиційну програму розвитку зазначених вугільних підприємств, у рамках якої планується освоїти понад 6 млрд. грн.

«Найближчими цілями є вихід на сумарний видобуток близько 15 мільйонів тонн антрациту на рік, збільшення продуктивності праці, впровадження новітньої техніки», – цитує прес-служба холдингу слова гендиректора.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Міненерговугілля визнало переможцем конкурсів на право отримання в концесію цілісних майнових комплексів державних вугледобувних підприємств «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит» дочірні компанії енергохолдингу ДТЕК.

ДТЕК узяв на себе зобов`язання інвестувати в 2012-2016 рр. в розвиток «Ровенькиантрацита» 2,988 млрд. грн., «Свердловантрацита» - 2,729 млрд. грн.

Щоквартальний концесійний платіж ДТЕК щодо «Ровенькиантрациту» становитиме 17 млн. грн., щодо «Свердловантрациту» - 13 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату АХМЕТОВУ.

До вугільного блоку ДТЕК входять ВАТ «Павлоградвугілля» (об`єднує десять шахт), ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу», орендне підприємство «Добропіллявугілля» і п`ять збагачувальних фабрик.

Вугледобувні підприємства енергохолдингу ДТЕК (Донецьк) у січні-липні збільшили видобуток рядового вугілля на 17,7%, або на 1,721 млн. тонн - до 11,435 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Нагадаємо, збори акціонерів управляючої компанії енергохолдингу ДТЕК DTEK Holdings B.V (Амстердам) обрали Даміра АХМЕТОВА до складу наглядової ради товариства замість звільненого Романа БУГАЄВА. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДТЕК. Згідно з повідомленням, Д. АХМЕТОВ вступив на посаду 21 листопада. В даний час наглядова рада DTEK Holdings B.V. складається з 8 директорів, три з яких є незалежними.

«Участь в роботі наглядової Ради ДТЕК дасть мені можливість одержати унікальний досвід, вивчивши кращі практики корпоративного управління і побудови ефективної бізнес-моделі енергетичного холдингу», - цитує прес-служба енергохолдингу Д.АХМЕТОВА.

23-річний Д.АХМЕТОВ, син українського бізнесмена Ріната АХМЕТОВА, в 2010 році закінчив лондонську бізнес-школу Sir John Cass Business School (City University London), одержавши ступінь магістра природничих наук (Msc.), з 1998 по 2006 роки навчався у швейцарській школі Le Rosey за програмою Міжнародного бакалавріата (International Baccalaureate Diploma Programme), одержавши ступінь бакалавра.