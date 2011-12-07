Сина Ахметова обрано до наглядової ради DTEK

Збори акціонерів управляючої компанії енергохолдингу ДТЕК DTEK Holdings B.V (Амстердам) обрали Даміра АХМЕТОВА до складу наглядової ради товариства замість звільненого Романа БУГАЄВА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДТЕК.

Згідно з повідомленням, Д. АХМЕТОВ вступив на посаду 21 листопада.

В даний час наглядова рада DTEK Holdings B.V. складається з 8 директорів, три з яких є незалежними.

«Участь в роботі наглядової Ради ДТЕК дасть мені можливість одержати унікальний досвід, вивчивши кращі практики корпоративного управління і побудови ефективної бізнес-моделі енергетичного холдингу», - цитує прес-служба енергохолдингу Д.АХМЕТОВА.

Довідка УНІАН. 23-річний Д.АХМЕТОВ, син українського бізнесмена Ріната АХМЕТОВА, в 2010 році закінчив лондонську бізнес-школу Sir John Cass Business School (City University London), одержавши ступінь магістра природничих наук (Msc.), з 1998 по 2006 роки навчався у швейцарській школі Le Rosey за програмою Міжнародного бакалавріата (International Baccalaureate Diploma Programme), одержавши ступінь бакалавра.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), контрольованої Р.АХМЕТОВИМ. Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.