ДТЕК підписав договори концесії «Ровенькиантрациту» і «Свердловантрациту»

Енергохолдинг ДТЕК підписав з Міністерством енергетики і вугільної промисловості України договори про концесію найбільших державних вугледобувних підприємств «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит» строком на 49 років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі енергохолдингу.

Згідно з повідомленням, договори укладено 1 грудня за підсумками концесійних конкурсів

Управляти майном державних вугільних підприємств будуть ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» і ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит».

За умовами концесійних угод ДТЕК узяв на себе зобов`язання у сфері охорони праці, екології і промислової безпеки, соціальних гарантій і оплати праці, які під час підготовки до конкурсу висунули представники профспілок підприємств і місцеві органи влади.

За словами генерального директора ДТЕК Максима ТИМЧЕНКА, холдинг розробив 5-річну інвестиційну програму розвитку зазначених вугільних підприємств, у рамках якої планується освоїти понад 6 млрд. грн.

«Найближчими цілями є вихід на сумарний видобуток близько 15 мільйонів тонн антрациту на рік, збільшення продуктивності праці, впровадження новітньої техніки», – цитує прес-служба холдингу слова гендиректора.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Міненерговугілля визнало переможцем конкурсів на право отримання в концесію цілісних майнових комплексів державних вугледобувних підприємств «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит» дочірні компанії енергохолдингу ДТЕК.

ДТЕК узяв на себе зобов`язання інвестувати в 2012-2016 рр. в розвиток «Ровенькиантрацита» 2,988 млрд. грн., «Свердловантрацита» - 2,729 млрд. грн.

Щоквартальний концесійний платіж ДТЕК щодо «Ровенькиантрациту» становитиме 17 млн. грн., щодо «Свердловантрациту» - 13 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату АХМЕТОВУ.

До вугільного блоку ДТЕК входять ВАТ «Павлоградвугілля» (об`єднує десять шахт), ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу», орендне підприємство «Добропіллявугілля» і п`ять збагачувальних фабрик.

Вугледобувні підприємства енергохолдингу ДТЕК (Донецьк) у січні-липні збільшили видобуток рядового вугілля на 17,7%, або на 1,721 млн. тонн - до 11,435 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.