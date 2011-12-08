«Нафтогаз» частково розрахувався рублями за газ, поставлений у листопаді

НАК "Нафтогаз України" частково розплатилася з російським «Газпромом» у рублях за газ, поставлений у листопаді.

Як повідомили УНІАН в управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України», із 972,21 млрд. дол., які необхідно заплатити, компанія перерахувала "Газпрому" 210 млн. дол. і 7,2 млрд. руб.

Відповідно до умов додаткової угоди до базового контрактом, укладеної між НАК і "Газпромом" 21 квітня минулого року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 доларів за тисячу кубометрів.

При цьому, згідно з додатками до чинних контрактів, підписаними 5 грудня, НАК «Нафтогаз України» має право проводити розрахунки за імпортований природний газ до 28-го числа наступного за звітним місяця.

Ціна природного газу для України в четвертому кварталі 2011 року становить близько 400 дол. за тисячу кубометрів.