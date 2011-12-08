Звинувачення на адресу Росії в «енергетичному імперіалізмі» дуже перебільшені – Шматко

Москва. Звинувачення на адресу Російської Федерації в "енергетичному імперіалізмі" дуже перебільшені.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства енергетики Росії, про це глава відомства Сергій ШМАТКО сказав напередодні в ході 20-го Світового Нафтового Конгресу в Досі (Катар).

"Деякий час тому РФ озвучила концепцію "енергетичної наддержави", і з цього приводу в нашу адресу прозвучала маса критики. Проте вважаю звинувачення в "енергетичному імперіалізмі" сильно перебільшеними. Запропонований термін - "наддержава" - лише описував місце РФ як країни, яка видобуває найбільше нафти у світі і має найбільші доведені запаси газу", - сказав С. ШМАТКО.

Він зазначив, що Росії належить найперспективніший з точки зору нафто- і газодобування морський шельф. Загальні витягувані запаси оцінені в 100 млрд. тонн умовного палива, і в перспективі до 2020 року очікується істотний ріст видобутку вуглеводнів на шельфі. Так, наприклад, видобуток природного газу повинен збільшитися до 86,1 млрд. куб. м, тобто майже в три рази (у 2011 р. видобуток очікується в об'ємі 27 млрд. куб. м). Щодо нафти показники повинні вирости з поточних 16 млн. тонн до 26,6 млн. тонн. Таким чином, за його словами роль, Росії в цьому енергобалансі як великого постачальника вуглеводнів тільки зміцнюватиметься. І РФ має намір докласти усі зусилля для того, щоб підтримати стабільність світового нафтогазового ринку, сприяти його розвитку.

С. ШМАТКО запевнив, що зі свого боку Росія має намір активно працювати над гармонізацією оцінок газового ринку європейськими партнерами. Нині розробляється Дорожня карта співпраці з ЄС у сфері енергетики до 2050 р. "Сподіваюся, цей документ буде позбавлений від політизованих оцінок", - додав він.

За словами С. ШМАТКА, учасники Світового нафтового конгресу дійшли висновку, що нафтогазовий комплекс залишиться ключовою галуззю світової енергетики як мінімум на найближчі 25 років. За даними Міжнародного енергетичного агентства, найшвидкорослішим за об'ємом споживання паливом буде природний газ, і в РФ розділяють такі оцінки. Більше того, деякі великі гравці енергоринку прогнозують, що попит на природний газ виросте на 60% за 30 років - такий сценарій також не можна повністю виключати, вважає С. ШМАТКО.

"Проте, сьогодні ми часто стаємо свідками поширення міфів про те, що скоро потреба в енергоресурсах критично знизиться завдяки енергозбереженню, а традиційні джерела поступляться місцем поновлюваним. Громадська думка жваво відгукується на такі "легенди". Проте, за найоптимістичнішими оцінками частка енергії, яку отримуватимуть з біомаси, не перевищить 10% до 2020 року, а гідроенергетика та інші альтернативні джерела займуть в загальному енергобалансі менше 5%", - сказав С. ШМАТКО.

Він підкреслив, що потрібно усвідомлювати те, що, незважаючи на серйозні зміни, які відбуваються в сучасному ПЕК, нафта і газ залишаться основою світового енергобалансу в осяжному майбутньому.

Довідка УНІАН: Світовий Нафтовий Конгрес (World Petroleum Congress - WPC) - найважливіша подія року в нафтогазовій індустрії, яка проводиться у рамках Світової нафтової ради. Він був створений в Лондоні у 1933 році.