Україна втратила можливість створення тристороннього газового консорціуму - експерт

Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що Україна втратила можливість створення трибічного консорціуму з управління українською газотранспортною системою.

Таку думку він висловив під час круглого столу "Українсько-російські стосунки: найближча перспектива" в Інституті Горшеніна.

На думку політолога, такий консорціум на вигідних умовах можна було створити до моменту, поки не був запущений "Північний потік".

Як вважає М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ, створення "Південного потоку" ще небезпечніше для України, оскільки тоді "наша труба буде потрібна тільки нашій країні. І тоді Європа не заступиться за Україну, якщо Росія перекриє нам газ, оскільки Європа отримуватиме газ по "Північному" і "Південному" потоках".

На думку М.ПОГРЕБІНСЬКОГО, якби два роки тому Україна створила консорціум, то ніхто б не будував труби в обхід.

Він переконаний, що до кінця року обов'язково необхідно створити газотранспортний консорціум з Росією, щоб остаточно не втратити свої позиції як транзитера.

Політолог висловив переконання, що до кінця року така угода буде підписана і закликав "націоналістичні сили" України не називати таку угоду здачею національних інтересів.