Членами нової комісії регулювання енергетики можуть стати Рогозін та Усатюк – джерело

Глава новоствореної Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Сергій ТІТЕНКО подав на затвердження Президенту Вікторові ЯНУКОВИЧУ кандидатури 5 членів нової комісії.

Про це УНІАН повідомило джерело в комісії.

"Представлення на них вже подані до Адміністрації Президента для затвердження", - сказав співрозмовник агентства, не уточнивши, коли щодо кандидатур може бути прийнято остаточне рішення.

Джерело уточнило, що окрім тих, що були раніше комісіонерами ліквідованої Національної комісії регулювання електроенергетики Віктора МЕРКУШОВА, Юрія АНДРІЙЧУКА і Костянтина ТЕЛИЧКА, на затвердження Президентові подані також кандидатури віце-президента НАК "Енергетична компанія України" Олександра РОГОЗІНА, який очолював НКРЕ 2006-2007 рр, а також директора з правового забезпечення ПАТ "Київенерго" Дмитра УСАТЮКА.

Нагадаємо, що згідно з положенням про Національну комісію регулювання енергетики, затвердженим указом Президента від 23 листопада №1059/20, комісія, як колегіальний орган, створюється у складі голови і 6 членів. Таким чином, після затвердження поданих кандидатур одна посада комісіонера, можливо, залишиться вакантною.

Створена 23 листопада комісія ще не провела жодного засідання через невирішення питання про призначення її членів. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому є присутні більше половини її членів.

50-річний О.РОГОЗІН починав трудову діяльність в компанії "Донбасенерго". У 2007-2008 році також очолював ДП "Енергоринок". На позиції віце-президента НАК "ЕКУ" з лютого 2008 року.

37-річний Д.УСАТЮК працював в "Донбасенерго", "Центренерго" і ТОВ "Горенерго". У "Київенерго" на позицію заступника гендиректора з правового забезпечення прийшов з 2006 року.

Довідка УНІАН. НКРЕ здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, нафтогазовому комплексі і у сфері теплопостачання. Членів НКРЕ призначає і звільняє Президент України.