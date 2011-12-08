ВАТ «Дністровська ГАЕС» має намір припинити ліквідацію товариства

Акціонери ВАТ «Дністровська гідроакумулююча станція» (Новодністровськ, Чернівецька область) на позачергових зборах акціонерів 25 січня 2012 планують розглянути питання щодо скасування рішення про ліквідацію товариства, прийнятого у вересні 2009 року.

Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

До порядку денного позачергових зборів внесені також питання, пов`язані з реорганізацією товариства з ВАТ у ПАТ, обранням персонального складу органів управління ПАТ.

Як повідомляв УНІАН, акціонери ВАТ «Дністровська гідроакумулююча станція» на позачергових зборах 16 вересня 2009 року прийняли рішення про ліквідацію товариства.

За ухвалення рішення про ліквідацію компанії проголосували 99,98% акціонерів компанії, «проти» - 0,02%.

Причиною прийняття рішення про ліквідацію стала передача майнового комплексу Дністровської ГАЕС на баланс ВАТ «Укргідроенерго» відповідно до розпорядження Кабміну від 10 грудня 2008 року № 1595.

На момент ліквідації кредиторська заборгованість АТ становила 1,142 млн. грн. Компанія мала боргові зобов`язання перед 36 кредиторами.

Довідка УНІАН. ВАТ «Дністровська ГАЕС» створено в 1998 році. До 2008 року виконувала функції замовника будівництва Дністровської ГАЕС. Станом на 2006 рік 87,4% акцій компанії контролювала НАК «Енергетична компанія України», ще 11,47% акцій належало ВАТ «Укргідроенерго».

На балансі ВАТ знаходиться буферна Дністровська ГЕС-2.