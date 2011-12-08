«Нафтогаз» надав «Чорноморнафтогазу» безвідсотковий кредит у 3,2 млрд. грн. на бурову

Державне акціонерне товариство «Черноморнофтагаз» (Сімферополь) залучило у НАК "Нафтогаз України" безпроцентний кредит у розмірі 3,24 млрд. грн. для покупки самопідйомної бурової установки.

Про це йдеться в повідомленні "Чорноморнафтогазу", оприлюдненому в офіційній пресі.

Граничний термін повернення позики - 30 вересня 2012 року, при цьому за умовами договору він може бути повернений достроково.

Перший транш кредиту в розмірі 320 млн. грн. «Чорноморнафтогаз» отримав 1 грудня.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді "Чорноморнафтогаз" домовився з Rigas Kugu Buvetava (АТ "Ризька судноверф", Латвія) про поставку бурової установки.

З її допомогою "Чорноморнафтогаз" планує в 2013 році розпочати пошуково-розвідувальне буріння на структурі Рифтова-Осетрова (північно-західна частина шельфу Чорного моря).

ДАТ "Чорноморнафтогаз" займається розвідкою і видобутком нафти і газу на українському шельфі Чорного і Азовського морів.

100% акцій "Черноморнофтогаза" належить "Нафтогазу".