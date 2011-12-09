Мінінфраструктури пропонує збільшити акцизний збір на нафтопродукти

Міністерство інфраструктури України скерувало в Кабінет міністрів України законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України", у якому, зокрема, пропонує збільшити акцизний збір на нафтопродукти.

Про це сказано у проекті закону, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Найрадикальніше пропонують підвищити акцизний збір на дизельне паливо. Так, акцизний збір на найпоширенішу марку дизпалива класу Євро-4, на яку припадає близько 70% ринку України, Мінінфраструктури пропонує підвищити більш ніж у 2 рази - до 100 євро за тонну.

Одночасно міністерство пропонує відмовитися від чинної диференційованої шкали акцизного збору на дизельне паливо залежно від його якості.

Що стосується бензину, то акцизний збір на нього Мінінфраструктури пропонує підвищити на 10% або до 200 євро за тонну.

Як сказано у пояснювальній записці до законопроекту, пропонований ріст акцизів на нафтопродукти дозволить у 2012 р. додатково отримати 3,35 млрд. грн. до бюджету, що буде використано для збільшення фінансування автодорожнього комплексу України.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Мінінфраструктури вже пропонувало підвищити ставки акцизного збору на бензини до 200 євро за тонну і на дизельне паливо до 120 євро за тонну та уніфікувати акцизи на дизпаливо. Тоді проти уніфікації ставок акцизного збору виступила Американська торгова палата в Україні (АТПУ).