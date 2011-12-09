Фізособа просить суд зобов’язати ФДМУ продати 25% "Київенерго" на користь самої компанії

Фізична особа в листопаді звернулася до Господарського суду Києва з позовом, у якому просить зобов'язати Фонд державного майна України (ФДМУ) реалізувати виставлені на приватизацію 25% акцій компанії "Київенерго" самій компанії.

Про це сказано у визначенні суду від 16 листопада, копію якого має в розпорядженні УНІАН.

Згідно з іншим визначенням у рамках вказаної справи від 18 листопада третьою стороною у справі виступає товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ОК-2" (Донецьк), яка заявила самостійні вимоги щодо визнання відсутності права у фізичної особи у цій справі.

Як уточнили УНІАН в прес-службі ФДМУ, сьогодні в суді відбулося слухання вказаної справи, проте засідання було перенесене на 23 грудня.

Нагадаємо, сьогодні о 14.00 ФДМУ планує провести конкурс з продажу 25% "Київенерго". До конкурсу допущені DTEK Holdings Ltd (Кіпр) і ПАТ "Полтаваобленерго".