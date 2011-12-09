ВР прийняла закон про закупівлю неопромінених твелів для ядерних реакторів

Верховна Рада України ухвалила закон України "Про особливості здійснення закупівель неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів".

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 268 з 294 народних депутатів зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законом вказано, що предметом закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів є ядерні матеріали, тепловиділяючі збірки (касети) для ядерних реакторів і їх окремі елементи, системи управління і захисту ядерних реакторів, що поглинають стержні, у тому числі послуги, пов'язані з виробництвом неопромінених паливних тепловиділяючих збірок (конверсія, збагачення, фабрикація) і поводженням з неопроміненими тепловиділяючими збірками і ядерними матеріалами (перевезення, зберігання, переробка).

У законі визначена процедура закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів. Визначено, що закупівля неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів здійснюється за процедурою закупівлі у одного учасника в порядку, визначеному Законом України "Про здійснення державних закупівель", з урахуванням особливостей, встановлених цим законом.

Обгрунтування замовником застосування процедури закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів у одного учасника не здійснюється.

У законі передбачено, що замовник укладає договір про закупівлю за результатами застосування процедури закупівлі у одного учасника не раніше, ніж через чотирнадцять днів з дня оприлюднення відомостей про учасника.

Договори про закупівлю неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів укладаються на підставі зразкових договорів, які затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань паливно-енергетичного комплексу.

Також передбачено, що оскарження і контроль за здійсненням закупівлі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів здійснюються в порядку і з урахуванням термінів, встановлених Законом України "Про здійснення державних закупівель".