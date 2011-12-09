Роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні за тиждень знизилися на 0,4% - експерти

З 2 по 9 грудня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти знизилися на 0,1-0,5% (в середньому на 0,4%).

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 2 по 9 грудня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 - знизилися на 0,5% - з 9,65 грн./літр до 9,60 грн./літр; на бензин А-92 - збереглися на рівні 10,06 грн./літр; на бензин А-95 - знизилися на 0,1% - з 10,30 грн./літр до 10, 29 грн./літр; на дизельне пальне - знизилися на 0,5% - з 9,73 грн./літр до 9,68 грн./літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.