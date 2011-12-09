КМДА відмовилася від ідеї передачі в концесію активів, які орендуються «Київенерго»

Київська міська державна адміністрація припинила плани щодо оголошення відкритого концесійного конкурсу на енергетичні активи, які орендуються нині ПАТ «Київенерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава КМДА Олександр ПОПОВ у п`ятницю в Києві.

«Ми заморозили це питання, і коли повернемося до нього – поки що невідомо», - сказав О.ПОПОВ, зауваживши при цьому, що в будь-якому разі це питання буде вирішено двома шляхами: або самостійним залученням містом інвестицій на реконструкцію активів, або передачею їх у концесію.

Як повідомляв УНІАН, у лютому О.ПОПОВ прогнозував, що питання про передачу в концесію активів «Київенерго» буде вирішено до кінця поточного року.

Теплогенеруючі і теплопостачальні активи планувалося передати в концесію на умовах відкритого конкурсу, оголошеного Київрадою.

Тоді ж генеральний директор найбільшого приватного акціонера «Київенерго» – ДПЕК Максим ТИМЧЕНКО заявляв, що «Київенерго» проводить активні переговори з міською владою з приводу зміни форми юридичної співпраці, зокрема, передачі теплогенеруючих і теплопостачальних активів у концесію компанії.

Нагадаємо, «Київенерго» орендує у міста теплогенеруючі і теплопостачальні активи за договором від 2000 року.

Довідка УНІАН. АК «Київенерго» – акціонерна енергозабезпечувальна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу і збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК «Київенерго» здійснюється на двох теплоелектроцентралях – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 ГВт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю 11,5 тис. км. Виробництво теплової енергії «Київенерго» виконується на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання і котельних.

Контрольний пакет акцій АК "Київенерго" (50% +1 акція) належить державі в особі НАК "Енергетична компанія України". 46,82% контролює приватний енергетичний холдинг ДПЕК (м. Донецьк).