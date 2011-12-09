Україна скоротила видобуток нафти і газового конденсату на 6,4%

Українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, в січні-листопаді скоротили видобуток нафти і газового конденсату на 6,4%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 3 млн. 56,0 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомив джерело в уряді.

Зокрема, підприємствами НАК «Нафтогаз України» в січні-листопаді скорочено обсяг видобутку нафти і газового конденсату на 6,6%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 2 млн. 795,7 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в 2010 році українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток нафти і газового конденсату на 10,3%, порівняно з 2009 роком, до 3 млн. 545,6 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять до складу НАК «Нафтогаз України».