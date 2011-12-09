Україна за 11 місяців збільшила видобуток газу до 18,4 млрд. куб. м

Українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, в січні-листопаді збільшили видобуток газу на 0,2% порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 18 млрд. 389,8 млн. куб. м, зокрема, підприємствами НАК «Нафтогаз України» скорочено обсяг видобутку на 1,5% – до 16 млрд. 534,3 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У листопаді українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, збільшили видобуток природного газу на 1,4%, порівняно з листопадом 2010 року, до 1 млрд. 686,4 млн. куб. м, зокрема, підприємствами НАК «Нафтогаз України» збільшено обсяг видобутку на 1,2% – до 1 млрд. 515,6 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, в 2010 році українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток газу на 5,3%, порівняно з 2009 роком, до 20 млрд. 54,7 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять в структуру НАК «Нафтогаз України».