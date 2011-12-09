Подгориця. Україна має намір надати Чорногорії свою допомогу в енергетичній сфері, заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Про це він сказав журналістам на брифінгу після переговорів з прем`єр-міністром Чорногорії Ігорем ЛУКШИЧЕМ.

«Ми переконалися, що в Чорногорії існує проблема дефіциту електроенергії, і ми запропонували свою допомогу», - сказав М.АЗАРОВ.

Зокрема, за словами прем`єр-міністра, Україна готова допомогти Чорногорії в будівництві, експлуатації електростанцій та виробництві електроенергії. «Україна готова запропонувати абсолютно конкурентні умови», - сказав М.АЗАРОВ.

«Україна має в своєму розпорядженні значний потенціал у галузі енергетичного машинобудування. І не просто потенціал, а й повним комплекс того, що необхідне для вирішення питання енергетичної безпеки, починаючи від проектування, виробництва абсолютно будь-яких енергетичних установок», - сказав М.АЗАРОВ. Він відзначив, що йдеться про гідроелектростанції, теплові, вітрові електростанції та сонячні батареї.

М.АЗАРОВ відзначив, що прем`єр-міністр Чорногорії прийняв пропозицію про співпрацю в енергетичній сфері, і це питання чорногорською стороною буде вивчене.

У свою чергу І.ЛУКШИЧ відзначив, що чорногорська сторона готова зробити все можливе для допомоги Україні у вступі до Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України відкрив пам`ятник українському поету Тарасу Шевченку в столиці Чорногорії Подгориці.