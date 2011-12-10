СБУ виявила факт розтрати близько 1 млн.грн. посадовцями луганського підприємства ПЕК

Служба безпеки України виявила факт розтрати державних коштів у великих розмірах, вчиненої посадовими особами одного з регіональних державних підприємств енергетичної галузі на Луганщині.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зокрема, співробітники СБУ встановили, що для проведення на підприємстві комплексу ремонтно-монтажних робіт керівництвом було укладено угоди з декількома підрядниками. Після завершення робіт енергетики сплатили підрядникам передбачені договорами кошти.

У той же час ревізія КРУ, що була проведена на енергетичному підприємстві за ініціативою СБУ, виявила значне завищення підрядниками обсягів і вартості виконаних робіт - лише на одному об’єкті воно склало близько 100 тис. грн. Усього ж, як з’ясували ревізори, штучно збільшені й оплачені обсяги ремонту, а також інші неправомірні витрати державного підприємства, склали близько 1 млн. грн.

Наприкінці листопада ц.р. за фактом скоєння посадовцями держпідприємства розтрати державних коштів у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем Службою безпеки України порушено кримінальну справу за ст. 191 Кримінального кодексу України. Триває слідство.