ЗМІ стали відомі подробиці газових переговорів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету Міністрів 7 грудня дав розпорядження готувати «найжорсткіший варіант» державного бюджету-2012 з ціною імпортованого газу не менш як 400 доларів за тисячу кубометрів, пише «Дзеркало тижня. Україна» (№45, 09 - 16 грудня 2011 р.).

За інформацією видання, проект міждержавної українсько-російської «газової» угоди в ситуації абсолютної секретності, без прізвищ та імен, переданий на розгляд і затвердження керівництву Росії й України.

Зокрема, за даними газети, документ передбачає, що на базі української газотранспортної системи буде створено два спільних з «Газпромом» підприємства в пропорції 50 на 50. Перше спільне (газотранспортне) підприємство має включати безпосередньо магістральні (транзитні) газопроводи й підземні сховища газу (ПСГ) України. На другому етапі — вже після початку роботи газотранзитного СП — до складу його акціонерів увійдуть і європейські енергетичні компанії.

Друге СП планується створити з «Газпромом» на базі внутрішніх газорозподільчих мереж України, які на сьогодні орендовані облгазами, але насправді, як і НАК «Нафтогаз України», належать уряду України.

Причому авторами проекту передбачено, що ця «газова» угода є безстроковою. До того ж встановлюється заборона на її денонсацію.