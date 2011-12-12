В УНІАН відбудеться прес-конференція щодо справи Тимошенко колишнього представника «Нафтогазу»
11:24, 12 грудня 2011Енергетика
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Сьогодні о 14.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Газова справа Тимошенко: коментарі колишнього представника НАК "Нафтогаз України".
Учасник прес-конференції - колишній представник НАК "Нафтогаз України" Ігор КОСТЬ викладе власну точку зору (у тому числі в юридичному контексті) щодо обгрунтованості звинувачення колишнього прем'єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в тому, що в результаті укладення контрактів від 19 січня 2009 року між "Нафтогазом" і ВАТ "Газпром" українській компанії був нанесений збиток.
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