У Білорусі ліміт на видобуток нафти знижено до 1,68 млн. тонн

Мінськ. У Білорусі ліміт на видобуток нафти на 2011 рік знижений з 1,7 млн. тонн до 1,68 млн. тонн, повідомила прес-служба Ради міністрів Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, відповідне рішення передбачено постановою Радміну від 6 грудня 2011 року №1653.

"Ліміт на видобуток калійної солі (у перерахунку на оксид калію) на 2011 рік збережений на рівні минулого - 7,4 млн. тонн. Ліміт на видобуток кам'яної солі для "Бєларуськалію" збільшений з 1,3 млн. тонн до 2 млн. тонн, для "Мозирьсолі" - з 400 тис. тонн до 415 тис. тонн", - сказано у повідомленні прес-служби Радміну.

Ліміти на видобуток формувального і скляного піску збільшені з 1,16 млн. тонн до 1,22 млн. тонн, піску для виробництва цементу - з 620 тис. тонн до 840 тис. тонн.