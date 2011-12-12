ДТЕК оцінює потребу в інвестиціях в енергогосподарство Києва у 12-15 млрд. грн.

Для стабілізації ситуації в енергогосподарстві Києва знадобиться 12-15 млрд. грн. Таку думку висловив генеральний директор компанії ДТЕК Максим ТИМЧЕНКО у коментарі журналістам після підписання з Фондом держмайна договору купівлі-продажу на 25% акцій столичної енергокомпанії "Київенерго".

"Якщо говорити про цифри, то, за нашими розрахунками, щоб стабілізувати ситуацію, особливо з тепломережами в Києві, знадобиться 12-15 млрд. грн.", - сказав він, зазначивши при цьому, що вже у 2012 році об'єм інвестицій в енергоустаткування і теплове господарство компанії складе до 1 млрд. грн.

"Ми хочемо, щоб "Київенерго" стало гордістю не лише столиці, як енергетична компанія, але і в цілому України. Проте, звичайно ж, потрібний діалог з міською владою і з населенням, а також розуміння того, що одномоментно не можна змінити ситуацію", - підсумував глава ДТЕК.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня ДТЕК придбав на аукціоні 25% акцій "Київенерго", довівши свою частку в статутному фонді компанії до 71,89%.

Довідка УНІАН. ПАТ "Київенерго" - акціонерна енергопостачальна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва, з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу і збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК "Київенерго" здійснюється на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 ГВт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю 11,5 тис. км. Виробництво теплової енергії "Київенерго" виконується на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання і котельних.

Чистий прибуток "Київенерго" у 2010 році склав 157,334 млн. грн. проти збитку у 617 млн. грн. у 2009 році.