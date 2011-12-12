Кабмін затвердив умови продажу 50% держакцій "Вінницяобленерго"

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 2 листопада 2011 р. №1225-р затвердив умови приватизації 50%-ого держпакету акцій ПАТ "Вінницяобленерго", повідомляє урядовий сайт.

Початкова ціна планованого до продажу 50%-ого держпакету акцій ПАТ "Вінницяобленерго" складе 167 млн. 659 тис. грн. (номінальна ціна пакету - 15 млн. 486,83 тис. грн.).

Затверджені урядовим розпорядженням конкурсні умови, зокрема, передбачають, що в конкурсі з продажу пакету акцій "Вінницяобленерго" мають право брати участь особи, які здійснюють діяльність з передачі і постачання електроенергії в об'ємі не менше 30% об'ємів цього ПАТ або впродовж трьох останніх років були власниками 50% статутного капіталу юридичних осіб, які здійснюють подібну діяльність.

Відповідно до затверджених урядом інвестиційних зобов'язань, покупець, зокрема, зобов'язується проводити своєчасні поточні розрахунки за електроенергію; погашати заборгованість за закуплену електроенергію на Оптовому ринку електроенергії відповідно до договорів реструктуризації (світовими угодами) з державним підприємством "Енергоринок" за рахунок цільових надбавок до тарифів та ін.

У цілому конкурсні умови щодо "Вінницяобленерго" ідентичні раніше затвердженим Кабінетом міністрів умовам з продажу держпакетів акцій інших енергокомпаній.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №310 від 11 квітня вирішив продати 25% "Дніпроенерго", 45,1% "Західенерго", по 50% "Вінницяобленерго", "Дніпрообленерго" і "Закарпаттяобленерго", 46% "Черкасиобленерго", по 45% "Крименерго" і "Чернівціобленерго", 40,06% "Донецькобленерго", 25,99% "Тернопільобленерго", 25% "Київенерго".

Довідка УНІАН. ПАТ "АК "Вінницяобленерго" є домінуючою енергорозподільною компанією у Вінницькій області, 75% акцій якої належать державі, 23,86% - у власності юридичних осіб і 1,14% - фізичних осіб.

Підприємство налічує 12 тисяч юридичних і 750 тисяч побутових споживачів.