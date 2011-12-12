«Нафтогаз» представить модель функціонування стабфонду нафтопродуктів

НАК "Нафтогаз України" має намір впродовж 2-3 місяців представити Міністерству енергетики і вугільної промисловості модель функціонування стабілізаційного фонду нафтопродуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Фелікс ЛУНЄВ під час VII Щорічної конференції "Ринок нафтопродуктів України: структура, тенденції, маркетинг, технології".

"Створення резерву нафтопродуктів - найбільш цивілізований шлях впливу держави на ринок. Ми вибираємо модель, візьмемо на це місяців 2-3 і запропонуємо міністерству", - сказав він.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" планує у 2011 році переробити на потужностях Лисичанського НПЗ до 1 млн. тонн російської нафти марки Urals для виходу на ринок з нафтопродуктами для стабілізації цін.

Раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Євгеній БАКУЛІН заявляв, що компанія зробить додаткові закупівлі вуглеводнів для стабілізації цін на бензин в Україні.

Як повідомлялося, ще у 2008 році Україна мала намір створити 5-10-денний стабілізаційний фонд нафтопродуктів в об'ємі 200 тис. тонн на базі ВАТ "Укртранснафта", який формувався б у співвідношенні: 50% - дизельне паливо і 50% - бензин марки А-76/80.