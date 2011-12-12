Литвин здивований, що Азаров передбачив у держбюджеті-2012 ціну на газ у 400 доларів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН здивований, що прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ розпорядився передбачити у проекті державного бюджету на 2012 рік ціну на газ у розмірі мінімум 400 доларів за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні журналістам, коментуючи публікації ЗМІ.

“Я зі здивуванням прочитав, що прем`єр-міністр України дав команду готувати бюджет за жорстким сценарієм”, - сказав В.ЛИТВИН.

На його думку, ситуація незрозуміла, оскільки в першому читанні був ухвалений проект держбюджету, яким була передбачена ціна на газ вища, ніж 400 доларів, однак у другому читанні бюджет не ухвалювався, оскільки всі чекали зниження ціни на газ.

“Я сподіваюсь, що у нас буде тут більше діалогу, щоб ми не отримали сюрприз у вигляді зовсім зміненого варіанту державного бюджету”, - сказав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, за даними тижневика «Дзеркало тижня. Україна», прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів 7 грудня дав розпорядження готувати «найжорсткіший варіант» державного бюджету-2012 з ціною імпортованого газу не менш як 400 доларів за тисячу кубометрів.

При розрахунку державного бюджету на 2012 рік до першого читання враховувалась ціна газу у розмірі 414-416 дол. за тисячу кубометрів.