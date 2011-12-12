Україна і Чехія до березня визначать механізм погашення українських боргів за газопроводи

Україна і Чехія планують до березня 2012 року визначитися з механізмом погашення українських боргів за побудовані в 80-х роках минулого століття фірмами Чехії ділянки магістрального газопроводу Ямбург - Західний кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна домовленість досягнута сьогодні в ході п`ятого засідання українсько-чеської змішаної комісії з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.

Як пояснив журналістам співголова комісії з української сторони міністр із надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА, сторони, зокрема, домовилися про те, що до 1 березня відбудеться українсько-чеська зустріч на рівні міністрів фінансів, на якій планується врегулювати питання реалізації т. зв. «Ямбурзької угоди».

«На цьому засіданні міністри фінансів вироблять позицію щодо технологічних моментів погашення боргу», - сказав міністр.

Довідка УНІАН. Чехія брала участь у будівництві магістральних газопроводів Ямб ург – Західний кордон і Ямал – Захід на території України з 1985 р.

У червні 1997 року Україна і Чехія підписали угоду про погашення українського боргу, проте Україна досі не виплатила борг.

Спочатку борг планувалося виплатити природним газом, за оцінками чеської сторони він становив 200–220 млн. дол., за оцінками України - 79,8 млн. дол.