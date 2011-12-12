Закриття представництва в Україні не вплине на виконання зобов’язань за контрактом з «Енергоатомом» - Holtec International

«Закриття представництва компанії Holtec International жодним чином не впливатиме на виконання будь-яких зобов’язань компанії за контрактом на створення централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива для українських АЕС з реакторами ВВЕР, що укладений з НАЕК «Енергоатом». На цьому наголосив виконавчий директор Holtec International по Україні Камран АСЛАНІ, в інформації розповсюдженій для ЗМІ.

За словами К.АСЛАНІ, представництво компанії Holtec International, про яке йдеться у повідомленні про ліквідацію («Урядовий кур`єр» від 29 листопада 2011 р.) було створено у 2008 році як юридична особа для забезпечення виконання робіт за іншим контрактом, що реалізувався Holtec International в Україні. Через певні обставини роботи за вказаним контрактом було припинено у 2009 році. «У зв’язку з цим компанією було прийнято рішення закрити представництво», - зазначив виконавчий директор Holtec International по Україні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада п.р. компанія Holtec International (США), що є підрядчиком з низки проектів в Україні, пов`язаних з поводженням з відпрацьованим ядерним паливом, повідомила в пресі про рішення ліквідувати в Україні відповідне представництво.

Довідка УНІАН. Holtec International, з штаб-квартирою в Марлтоні (штат Нью-Джерсі, США), є світовим постачальником обладнання і систем для атомної, сонячної і теплової енергетики.

Holtec International бере участь у двох проектах в Україні, а саме: будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива для українських АЕС, а також будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива-2 (СВЯП-2) на майданчику Чорнобильської АЕС.