У Москві продовжуються газові переговори між Україною і Росією

Росія і Україна продовжують обговорювати питання майбутньої співпраці в газовій сфері.

Про це повідомляє прес-служба компанії «Газпром».

Зокрема, сьогодні в Москві відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ "Газпром" Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

"На зустрічі обговорювалися питання поточної і перспективної співпраці", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада прес-служба Міненерговугілля України інформувала, що переговори між Україною і Росією про співпрацю в енергетичній сфері знаходяться на завершальній стадії.

Того ж дня глава «Газпрому» сказав, що чекає оформлення домовленостей з Україною в газовій сфері до кінця року.