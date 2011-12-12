У Москві продовжуються газові переговори між Україною і Росією
16:58, 12 грудня 2011Енергетика
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Росія і Україна продовжують обговорювати питання майбутньої співпраці в газовій сфері.
Про це повідомляє прес-служба компанії «Газпром».
Зокрема, сьогодні в Москві відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ "Газпром" Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.
"На зустрічі обговорювалися питання поточної і перспективної співпраці", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 30 листопада прес-служба Міненерговугілля України інформувала, що переговори між Україною і Росією про співпрацю в енергетичній сфері знаходяться на завершальній стадії.
Того ж дня глава «Газпрому» сказав, що чекає оформлення домовленостей з Україною в газовій сфері до кінця року.
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