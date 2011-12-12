Кабмін створив делегацію для переговорів з Росією щодо розширення газової співпраці

Кабінет Міністрів України створив комісію, яка має сформувати делегацію для участі в переговорах щодо укладання між урядами України та Росії угоди про розширення співробітництва в газовій сфері.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

За його словами, цим же рішенням затверджено персональний склад комісії та призначено її керівником міністра енергетики и вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що напружені та складні переговори з російським «Газпромом» про узгодження ціни на постачання газу до України тривають, проте говорити про результати поки зарано.

9 листопада в Києві у рамках переговорів з Україною з питань співпраці в газовій сфері відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і Президента України В.ЯНУКОВИЧА.

За результатами зустрічі «Газпромом» було відзначено, що переговорний процес ведеться інтенсивно і до цього моменту розглянуто великий перелік складних питань.

10 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна і Росія перейшли до технічного оформлення газових домовленостей.

Нагадаємо, ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за тис. куб. м.

Зараз Україна намагається знизити ціну на газ.